Serie A | Szczesny | “Sto bene | spero di tornare presto in campo”

(Di sabato 15 aprile 2023) 2023-04-14 19:06:11A: Confermato! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito Marca: Ona delle grandi paure della giornata europea è stata quella protagonista, portiere della Juventus. Il portiere si è messo una mano sul petto durante la partita contro di lui CP sportivo portoghese nell’andata dei quarti di finale del campionato europeo e subito doveva essere sostituito da Mattia Perinosecondo gol del Juventus. Il polacco, che non aveva subito colpi, se ne è andato in lacrime accompagnato dai paramedici dell’ospedale minuto 44, poco prima della pausa. Per fortuna quell’immagine, che ha raggelato gli animi di tutto il pubblico, colleghi e telespettatori, sembra diventare un aneddoto. IL Juventus Già giovedì sera aveva rilasciato un comunicato in cui affermava che dopo gli esami effettuati il ??portiere aveva accusato ...

A mettere in apprensione tutti i componenti della panchina bianconera e i tifosi presenti all'Allianz Stadium ci ha pensato, uscito dal campo in lacrime al 44' del primo tempo a causa di un ...Dunque, una situazione serena, solo un grosso spavento perche potrebbe rientrare in campo già nella prossima partita del campionato diA, contro il Sassuolo domenica 16 aprile alle ...Il messaggio diQueste le parole del numero uno juventino: 'Beh, che spavento! Grazie a tutti per i vostri messaggi e gli auguri di pronta guarigione: sto bene e spero di tornare in campo il ...

