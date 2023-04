Serie A, prima di Inter-Monza anticipi per Milan e Napoli: le partite (Di sabato 15 aprile 2023) Dopo i due anticipi di ieri oggi la trentesima giornata di Serie A è dedicata alle tre squadre impegnate in Champions League. Si parte col Milan a Bologna, poi il Napoli col Verona e infine la sfida serale Inter-Monza. Serie A 2022-2023 – 30ª GIORNATA Bologna-Milan sabato 15 aprile ore 15 – diretta TV Zona DAZN (canale 214) e streaming DAZN Napoli-Verona sabato 15 aprile ore 18 – diretta TV Zona DAZN (canale 214) e streaming DAZN Inter-Monza sabato 15 aprile ore 20.45 – diretta TV Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e Sky Sport 251, streaming DAZN Lecce-Sampdoria domenica 16 aprile ore 12.30 – diretta TV Sky Sport Calcio e Sky Sport 251, streaming DAZN Torino-Salernitana domenica 16 aprile ore 15 – diretta ... Leggi su inter-news (Di sabato 15 aprile 2023) Dopo i duedi ieri oggi la trentesima giornata diA è dedicata alle tre squadre impegnate in Champions League. Si parte cola Bologna, poi ilcol Verona e infine la sfida seraleA 2022-2023 – 30ª GIORNATA Bologna-sabato 15 aprile ore 15 – diretta TV Zona DAZN (canale 214) e streaming DAZN-Verona sabato 15 aprile ore 18 – diretta TV Zona DAZN (canale 214) e streaming DAZNsabato 15 aprile ore 20.45 – diretta TV Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e Sky Sport 251, streaming DAZN Lecce-Sampdoria domenica 16 aprile ore 12.30 – diretta TV Sky Sport Calcio e Sky Sport 251, streaming DAZN Torino-Salernitana domenica 16 aprile ore 15 – diretta ...

Prima e Seconda categoria Folgor riposa, il Marginone cerca di tornare in alto. Lotta a tre nella serie inferiore per la promozione. In Prima categoria penultima giornata, con le lucchesi che non hanno molto da dire, se non pr ... Dove vedere Bologna-Milan e Inter-Monza di oggi in serie A Altri tre anticipi per la 30ª giornata, in vista del ritorno dei quarti di finale di Champions League. In campo anche il Napoli di Spalletti contro il Verona ... Folgor riposa, il Marginone cerca di tornare in alto. Lotta a tre nella serie inferiore per la promozione. In Prima categoria penultima giornata, con le lucchesi che non hanno molto da dire, se non pr ...Altri tre anticipi per la 30ª giornata, in vista del ritorno dei quarti di finale di Champions League. In campo anche il Napoli di Spalletti contro il Verona ...