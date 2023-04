Serie A in tv, Sky o Dazn? Chi gioca oggi e domani, orari partite sabato 15 e domenica 16 aprile 2023 (Di sabato 15 aprile 2023) Dopo gli impegni europei torna nuovamente in campo la Serie A. Ieri, venerdì 14 aprile si è aperta infatti la 30esima giornata di campionato che proseguirà poi oltre il weekend e fino a lunedì. Dopo le prime due partite, Cremonese Empoli e Spezia Lazio, tra oggi e domani, sabato 15 e domenica 16, il grosso del programma prima dell’ultima sfida di lunedì sera tra Fiorentina e Atalanta. Vediamo pertanto il calendario completo giorno per giorno con tutte le partite di questa giornata con la relativa copertura televisiva (scorri a fondo pagina per il riepilogo completo). Serie A in tv, orario partite sabato 15 e domenica 16 aprile: chi ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 15 aprile 2023) Dopo gli impegni europei torna nuovamente in campo laA. Ieri, venerdì 14si è aperta infatti la 30esima giornata di campionato che proseguirà poi oltre il weekend e fino a lunedì. Dopo le prime due, Cremonese Empoli e Spezia Lazio, tra15 e16, il grosso del programma prima dell’ultima sfida di lunedì sera tra Fiorentina e Atalanta. Vediamo pertanto il calendario completo giorno per giorno con tutte ledi questa giornata con la relativa copertura televisiva (scorri a fondo pagina per il riepilogo completo).A in tv,15 e16: chi ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sscnapoli : Il Napoli precisa che le dichiarazioni del Presidente De Laurentiis in relazione alla presunta acquisizione di Sky,… - digitalsat_it : Sky Sport Serie C 2022/23 37a Giornata, Palinsesto Telecronisti Lega Pro (anche streaming NOW) - digitalsat_it : Sky Sport Serie C 2022/23 37a Giornata, Palinsesto Telecronisti Lega Pro (anche streaming NOW)… - manamoli95 : RT @SoloEsclusivInt: UN SOLO RISULTATO! ???? ?? Matchday ?? Serie A, 30ª giornata ?? INTER-Monza ?? DAZN, Sky Sport ? 20:45 - IntermilanSn : RT @SoloEsclusivInt: UN SOLO RISULTATO! ???? ?? Matchday ?? Serie A, 30ª giornata ?? INTER-Monza ?? DAZN, Sky Sport ? 20:45 -