Serie A Femminile, 4^ giornata poule scudetto e salvezza (Di sabato 15 aprile 2023) Prende il via oggi la quarta giornata della post-season della Serie A Femminile. Si giocheranno infatti ben 4 incontri tra la poule salvezza e la poule scudetto spalmati appunto tra oggi e domani. Si comincia alle 12.30 con la sfida tra Pomigliano e Como e si chiude domani con il match tra Juventus e Fiorentina. Andiamo dunque a vedere il programma completo e dove seguire in diretta TV le gare. Serie A Femminile, il programma della quarta giornata playoff e playout AS Roma Femminile (Crediti foto: AS Roma Femminile Twitter)Si parte dunque questa mattina alle 12.30 con il match valido per la poule salvezza tra il Pomigliano e il Como. I giochi ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 15 aprile 2023) Prende il via oggi la quartadella post-season della. Si giocheranno infatti ben 4 incontri tra lae laspalmati appunto tra oggi e domani. Si comincia alle 12.30 con la sfida tra Pomigliano e Como e si chiude domani con il match tra Juventus e Fiorentina. Andiamo dunque a vedere il programma completo e dove seguire in diretta TV le gare., il programma della quartaplayoff e playout AS Roma(Crediti foto: AS RomaTwitter)Si parte dunque questa mattina alle 12.30 con il match valido per latra il Pomigliano e il Como. I giochi ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LegaVolleyFem : La Lega Pallavolo Serie A Femminile si stringe intorno alla famiglia, alle compagne di squadra e alla società… - jacopocoghe : 'Mi sento donna', partecipa ad una gara femminile senza prove e batte il record. Della serie: ti piace vincere fac… - LFootball_ : ??Torna in campo la Poule Scudetto con la sfida #interroma ? Le info su dove vedere in diretta la partita in diretta… - SassiLive : CALCIO, SERIE C FEMMINILE, WOMEN MATERA CITTÀ DEI SASSI SFIDA ACADEMY SANT’AGATA AL PAIP - megabasket : ???????????? ?????????????? ?????? ???????????????? ???? ?????????????? ??????????????! -