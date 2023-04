Serie A, c’è Inter-Monza: le formazioni ufficiali (Di sabato 15 aprile 2023) Le formazioni ufficiali di Inter-Monza Tutto pronto allo stadio ‘Giuseppe Meazza’ di Milano dove tra poco scenderanno in campo Inter e Monza, nel match valido per la trentesima giornata della Serie A 2022/2023. Da pochi minuti i due allenatori, Simone Inzaghi e Raffaele Palladino, hanno comunicato le formazioni ufficiali di Inter-Monza, eccole: Inter (3-5-2): 24 Onana; 36 Darmian, 6 De Vrij, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 14 Asllani, 22 Mkhitaryan, 8 Gosens; 90 Lukaku, 11 Correa. A disposizione: 1 Handanovic, 21 Cordaz, 5 Gagliardini, 9 Dzeko, 10 Lautaro, 12 Bellanova, 15 Acerbi, 20 Calhanoglu, 32 Dimarco, 33 D’Ambrosio, 45 Carboni, 46 Zanotti, 77 Brozovic. Allenatore: ... Leggi su intermagazine (Di sabato 15 aprile 2023) LediTutto pronto allo stadio ‘Giuseppe Meazza’ di Milano dove tra poco scenderanno in campo, nel match valido per la trentesima giornata dellaA 2022/2023. Da pochi minuti i due allenatori, Simone Inzaghi e Raffaele Palladino, hanno comunicato ledi, eccole:(3-5-2): 24 Onana; 36 Darmian, 6 De Vrij, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 14 Asllani, 22 Mkhitaryan, 8 Gosens; 90 Lukaku, 11 Correa. A disposizione: 1 Handanovic, 21 Cordaz, 5 Gagliardini, 9 Dzeko, 10 Lautaro, 12 Bellanova, 15 Acerbi, 20 Calhanoglu, 32 Dimarco, 33 D’Ambrosio, 45 Carboni, 46 Zanotti, 77 Brozovic. Allenatore: ...

