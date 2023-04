Serie A, Bologna-Milan 1-1. Pobega risponde a Sansone (Di sabato 15 aprile 2023) I rossoneri non vanno oltre il pari e si portano a 53 punti, raggiungendo la Roma Il Milan stravolto da Pioli nell’11 iniziale dopo il successo in Champions sul Napoli non va oltre l’1-1 con il Bologna al Dall’Ara nell’anticipo della 30esima giornata di Serie A. I rossoneri rispondono con Pobega al gol lampo di Sansone, ma non vanno oltre il pari e si portano a 53 punti raggiungendo la Roma, impegnata domani con l’Udinese, mentre il Bologna sale a 44 punti e aggancia la Juventus che giocherà domani con il Sassuolo. Thiago Motta per la sfida con i rossoneri è costretto a fare a meno dello squalificato Orsolini e dell’infortunato Soriano e sceglie Barrow di punta con Aebischer, Ferguson e Sansone sulla trequarti. Mentre Pioli mette in atto un mega turnover in vista del ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 15 aprile 2023) I rossoneri non vanno oltre il pari e si portano a 53 punti, raggiungendo la Roma Ilstravolto da Pioli nell’11 iniziale dopo il successo in Champions sul Napoli non va oltre l’1-1 con ilal Dall’Ara nell’anticipo della 30esima giornata diA. I rossoneri rispondono conal gol lampo di, ma non vanno oltre il pari e si portano a 53 punti raggiungendo la Roma, impegnata domani con l’Udinese, mentre ilsale a 44 punti e aggancia la Juventus che giocherà domani con il Sassuolo. Thiago Motta per la sfida con i rossoneri è costretto a fare a meno dello squalificato Orsolini e dell’infortunato Soriano e sceglie Barrow di punta con Aebischer, Ferguson esulla trequarti. Mentre Pioli mette in atto un mega turnover in vista del ...

