Serie A | Bologna-Milan 1-1 Pobega risponde a Sansone

(Di sabato 15 aprile 2023) (Adnkronos) – Ilstravolto da Pioli nell’11 iniziale dopo il successo in Champions sul Napoli non va oltre l’1-1 con ilal Dall’Ara nell’anticipo della 30esima giornata diA. I rossoneri rispondono conal gol lampo di, ma non vanno oltre il pari e si portano a 53 punti raggiungendo la Roma, impegnata domani con l’Udinese, mentre ilsale a 44 punti e aggancia la Juventus che giocherà domani con il Sassuolo. Thiago Motta per la sfida con i rossoneri è costretto a fare a meno dello squalificato Orsolini e dell’infortunato Soriano e sceglie Barrow di punta con Aebischer, Ferguson esulla trequarti. Mentre Pioli mette in atto un mega turnover in vista del ritorno dei quarti di Champions con il Napoli. Confermato solo ...

Secondo impegno della settimana per il Bologna femminile: dopo la sfida di mercoledì sera ... nel posticipo della 24esima giornata di Serie C (girone B). Il match, che andrà in scena alle 18:30 sul ...Inter Monza streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie A in programma stasera, sabato 15 aprile 2023, alle ore 20,45. Le info ...