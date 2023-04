(Di sabato 15 aprile 2023), 15 apr. (Adnkronos) - Ilstravolto da Pioli nell'11 iniziale dopo il successo in Champions sul Napoli non va oltre l'1-1 con ilal Dall'Ara nell'anticipo della 30esima giornata diA. I rossoneri rispondono conal gol lampo di, ma non vanno oltre il pari e si portano a 53 punti raggiungendo la Roma, impegnata domani con l'Udinese, mentre ilsale a 44 punti e aggancia la Juventus che giocherà domani con il Sassuolo. Thiago Motta per la sfida con i rossoneri è costretto a fare a meno dello squalificato Orsolini e dell'infortunato Soriano e sceglie Barrow di punta con Aebischer, Ferguson esulla trequarti. Mentre Pioli mette in atto un mega turnover in vista del ritorno dei quarti di Champions con ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #BolognaMilan, #ThiagoMotta: 'Non c'era nessun rigore, l'arbitro ha fatto una buona partita' - Gazzetta_it : Gol! Bologna - Milan 1-0, rete di Sansone N. (BOL) - DiMarzio : #Milan, anche #Maignan verso la panchina: le ultime sulla probabile formazione - sportli26181512 : Pioli: 'C'erano due rigori per noi'. Thiago Motta: 'Se su Rebic è rigore, andiamo tutti a casa': Pioli: 'C'erano du… - Matador1337 : RT @garante_il: Va bene parlare di arbitraggio, va bene parlare di Pioli, Pobega e Rebic. Ma vogliamo dire due parole su Thiago Motta? Alle… -

Il Milan stravolto da Pioli nell'11 iniziale dopo il successo in Champions sul Napoli non va oltre l'1 - 1 con ilal Dall'Ara nell'anticipo della 30esima giornata diA. I rossoneri rispondono con Pobega al gol lampo di Sansone ma non vanno oltre il pari e si portano a 53 punti raggiungendo la Roma ...: tutte le notizieA: tutte le notizie Calcio: tutte le notizie 15 aprile - 18:06...30 Anadolu Efes - Monaco 87 - 72 19:30 Barcelona - Valencia 85 - 71 19:30 Partizan - Panathinaikos 83 - 81 Visualizza Euroleague CALCIO -A 15:00- Milan 1 - 1 18:00 Napoli - Verona 20:...

Serie A, Bologna-Milan 1-1: Pobega risponde a Sansone - Sportmediaset Sport Mediaset

Bologna, 15 apr. (Adnkronos) – Il Milan stravolto da Pioli nell’11 iniziale dopo il successo in Champions sul Napoli non va oltre l’1-1 con il Bologna al Dall’Ara nell’anticipo della 30esima giornata ...Solo un altro pareggio per 1-1 e la qualificazione per i rossoneri alla prossima Champions è tutt'altro che certa ...