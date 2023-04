Seria A, la Lazio vola: Napoli, Milan e Inter distratte dalla Champions League? (Di sabato 15 aprile 2023) Il 30° turno di Serie A ha preso il via nella serata di venerdì 14 aprile. Ad inaugurare le danze ci ha pensato la Lazio, uscita vincente con un netto 0-3 dall’insidiosa trasferta di La Spezia. Gli uomini allenati da Maurizio Sarri continuano a macinare punti e sono senza dubbio la squadra più in forma del campionato. L’esclusione forzata dalla Conference League ha sicuramente dato quel quid in più ai biancocelesti, i quali hanno potuto concentrare tutte le energie fisiche e mentali sul campionato. Milan-Napoli, Champions League @livephotosport Serie A, Napoli possibile turnover col Verona A proposito di contrazione su un unico obiettivo, non si può dire lo stesso per Napoli, Milan e Inter, ... Leggi su contropiedeazzurro (Di sabato 15 aprile 2023) Il 30° turno di Serie A ha preso il via nella serata di venerdì 14 aprile. Ad inaugurare le danze ci ha pensato la, uscita vincente con un netto 0-3 dall’insidiosa trasferta di La Spezia. Gli uomini allenati da Maurizio Sarri continuano a macinare punti e sono senza dubbio la squadra più in forma del campionato. L’esclusione forzataConferenceha sicuramente dato quel quid in più ai biancocelesti, i quali hanno potuto concentrare tutte le energie fisiche e mentali sul campionato.@livephotosport Serie A,possibile turnover col Verona A proposito di contrazione su un unico obiettivo, non si può dire lo stesso per, ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... biuru254 : RT @Jackglasson2: Seria A Predictions Week 30: Spezia 0-2 Lazio Bologna 2-2 Ac Milan Napoli 3-1 Verona Inter Milan 2-0 Verona Leece 0-… - Jackglasson2 : Seria A Predictions Week 30: Spezia 0-2 Lazio Bologna 2-2 Ac Milan Napoli 3-1 Verona Inter Milan 2-0 Verona Le… - picklicense : #HammeringHank Friday Soccer Seria A Lazio vs Spezia - Lazio TT o1.5 +108 1u Ligue 1 Lyon/Toulouse o3 +100 1u - cappersforfree : hammeringhank Seria A Lazio vs Spezia - Lazio TT ol.5 1u Ligue 1 Lyon/Toulouse 03 1u MORE CAPPERS IN TELEGRAM??… - cappers__free : hammeringhank Seria A Lazio vs Spezia - Lazio TT ol.5 1u Ligue 1 Lyon/Toulouse 03 1u MORE CAPPERS IN TELEGRAM??… -