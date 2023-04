(Di sabato 15 aprile 2023) Un uomo, di 59 anni,, originario di San Vito al Tagliamento (Pordenone) è stato, all'alba di oggi, in una galleria di Udine, con evidentidi aggressione sul. Sul ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Italian : Senzatetto trovato morto a Udine, sul corpo segni di violenza - ItalyNowadays : Senzatetto trovato morto a Udine, sul corpo segni di violenza. - Ansa_Fvg : Senzatetto trovato morto, sul corpo segni di violenza. Udine, allarme lanciato da una giovane. Indagini su aggressi… - fisco24_info : Senzatetto trovato morto a Udine, sul corpo segni di violenza: L'allarme lanciato da una giovane. Indagini su aggre… - Agenzia_Ansa : Senzatetto di 59 anni trovato morto in una galleria ad Udine, sul corpo segni di violenza. L'allarme lanciato da un… -

Un uomo, di 59 anni,, originario di San Vito al Tagliamento ( Pordenone ) è statomorto, all'alba di oggi, in una galleria di Udine , con evidenti segni di aggressione sul corpo. Secondo le prime ...Un uomo, di 59 anni,, originario di San Vito al Tagliamento (Pordenone) è statomorto, all'alba di oggi, in una galleria di Udine, con evidenti segni di aggressione sul corpo. Sul posto sono intervenuti ...Un uomo, di 59 anni ,, originario di San Vito al Tagliamento (Pordenone) è statomorto all'alba in una galleria di Udine, con evidenti segni di aggressione sul corpo. Sul posto sono intervenuti gli ...

Senzatetto trovato morto a Udine, sul corpo segni di violenza - Cronaca Agenzia ANSA

Un senzatetto di circa 60 anni è stato trovato privo di vita alle cinque e mezza di questa mattina, in una galleria di Udine. Sul suo corpo, chiari segni di percosse.Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per le finalità di funzionalità, esperienza, misurazione e marketing (con annun ...