Sei Nazioni femminile, Galles-Inghilterra 3-59. Ospiti sole in testa al torneo (Di sabato 15 aprile 2023) Non c’è stata storia nello scontro al vertice andato in scena nel terzo turno del Sei Nazioni 2023 di rugby femminile: il Galles resiste per 25? poi crolla sotto i colpi dell’Inghilterra, corsara per 3-59. Le Ospiti marcano 9 mete, portano a casa il bonus offensivo e salgono a 15 punti in classifica, mentre le Gallesi restano a quota 10. Nel primo tempo a passare in vantaggio a sorpresa sono le padrone di casa col piazzato di Bevan per il 3-0. Il muro del Galles resiste per 25?, poi si sgretola. Al 26? meta di Packer, al 35? marcatura di Heard, al 40? va a segno Dow. Sing trasforma nel primo e nel terzo caso per il 3-19 con cui si va al riposo. Nella ripresa non si placa l’onda d’urto ospite, ed arrivano altre 6 mete. Il punto di bonus arriva al 45? con la marcatura di ... Leggi su oasport (Di sabato 15 aprile 2023) Non c’è stata storia nello scontro al vertice andato in scena nel terzo turno del Sei2023 di rugby: ilresiste per 25? poi crolla sotto i colpi dell’, corsara per 3-59. Lemarcano 9 mete, portano a casa il bonus offensivo e salgono a 15 punti in classifica, mentre lei restano a quota 10. Nel primo tempo a passare in vantaggio a sorpresa sono le padrone di casa col piazzato di Bevan per il 3-0. Il muro delresiste per 25?, poi si sgretola. Al 26? meta di Packer, al 35? marcatura di Heard, al 40? va a segno Dow. Sing trasforma nel primo e nel terzo caso per il 3-19 con cui si va al riposo. Nella ripresa non si placa l’onda d’urto ospite, ed arrivano altre 6 mete. Il punto di bonus arriva al 45? con la marcatura di ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... onrugby_it : Le ragazze di Saccà hanno vinto 19-15 contro le pari età scozzesi - onrugby_it : Il tecnico Di Giandomenico ha scelto i 26 Azzurrini per l’ultima sfida del Festival Sei Nazioni U18 - onrugby_it : Allo stadio Lanfranchi di Parma va in scena un incontro che può far cambiare il passo a entrambe le squadre - onrugby_it : Ultimo appuntamento della rassegna continentale alle ore 13 - vitasportivait : Aprile è un mese pazzo per il rugby. ?? Le sudafricane fuori dalla Champions, la corsa di Watson nel trionfo di Tre… -