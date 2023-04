Segesta | nuova scoperta archeologica | la strada lastricata

Leggi su ilprimatonazionale

(Di sabato 15 aprile 2023) Roma, 15 apr – Unain Sicilia è stata annunciata in queste ore dall’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana: torna alla luce l’anticache tagliava, gli scavi che hanno portato alla “” Nell’antica città fondata sul monte Barbaro dal popolo degli Elimi, oggi è possibile ammirare un tempio in stile dorico e un teatro di età ellenistica, costituendo uno dei Parchi Archeologici più importanti e più visitati della Sicilia. Oggetto negli ultimi anni di importanti campagne di scavi oggi torna alla ribalta per unaimportante, un ritrovamento eccezionale firmato dall’Università di Ginevra: una serie di lastroni dell’antica, ...