Sede PD Alto Tammaro, domani l'inaugurazione a Morcone

Tempo di lettura: < 1 minuto

Domani 16 aprile, alle ore 17:30, sarà inaugurata la nuova Sede del PD Alto Tammaro a Morcone, nella centralissima via Roma. Farà gli onori di casa la Segretaria del circolo Antonietta Fortunato. Attesa la presenza del Segretario Provinciale, Giovanni Cacciano e della Presidente Rosa Razzano oltre a vari dirigenti del PD Sannita. Il PD Alto Tammaro è un coordinamento territoriale che unisce, oltre a Morcone, Sede del partito, i comuni limitrofi di Sassinoro e Santa Croce del Sannio. Quello delle aggregazioni territoriali, per arrivare ad avere delle sedi che siano fruite dai militanti e dai dirigenti dei relativi comprensori, era uno di punti qualificanti il programma congressuale di Cacciano unitamente ...

