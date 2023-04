Secondo week end di targhe alterne e inarrestabile peggioramento della linea ferroviaria (Di sabato 15 aprile 2023) Il 18 Aprile sono state convocate dal Prefetto di Napoli due riunioni dedicate alla recente ordinanza delle targhe alterne e alle misure urgenti da rendere operative per migliorare il crescente disservizio Ferroviario. Tutto ciò mentre si moltiplicano i guasti e gli episodi che confermano il livello inaccettabile della linea ferroviaria Napoli-Sorrento. Negli ultimi giorni purtroppo fanno notizia il guasto che ha tenuto bloccati in una galleria centinaia di persone e la foto di un turista che è costretto ad aprire un ombrello all’interno di un vagone per proteggersi dalla pioggia che scorreva nel treno. Una figuraccia a livello internazionale. Insieme ad altre associazioni della filiera turistica, abbiamo chiesto per prima cosa al Prefetto e ai Sindaci che nella riunione del 18 Aprile ... Leggi su ildenaro (Di sabato 15 aprile 2023) Il 18 Aprile sono state convocate dal Prefetto di Napoli due riunioni dedicate alla recente ordinanza dellee alle misure urgenti da rendere operative per migliorare il crescente disservizio Ferroviario. Tutto ciò mentre si moltiplicano i guasti e gli episodi che confermano il livello inaccettabileNapoli-Sorrento. Negli ultimi giorni purtroppo fanno notizia il guasto che ha tenuto bloccati in una galleria centinaia di persone e la foto di un turista che è costretto ad aprire un ombrello all’interno di un vagone per proteggersi dalla pioggia che scorreva nel treno. Una figuraccia a livello internazionale. Insieme ad altre associazionifiliera turistica, abbiamo chiesto per prima cosa al Prefetto e ai Sindaci che nella riunione del 18 Aprile ...

