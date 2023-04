Secondo voi perché Giletti è stato sospeso da La7? (Di sabato 15 aprile 2023) {"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Inchieste troppo scomode","index":0},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Problemi di costi e pubblicità","index":1},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Per i soldi a Baiardo","index":2},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"perché sta per firmare con la Rai","index":3},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Un litigio con Urbano Cairo","index":4} Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 15 aprile 2023) {"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Inchieste troppo scomode","index":0},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Problemi di costi e pubblicità","index":1},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Per i soldi a Baiardo","index":2},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"sta per firmare con la Rai","index":3},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Un litigio con Urbano Cairo","index":4}

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... borghi_claudio : A uno a uno, pian piano, come gli animaletti del bosco di Biancaneve, tutti stanno accorgendosi che il PNRR non è l… - fanpage : 'Ho passato un anno durissimo ma voglio gioire con voi della bella notizia che secondo gli ultimi esami di oggi sto… - vorrestisparire : RT @NataStanca91: Ti fanno l'indeterminato a lavoro: 'Bene, poi ti guarderai anche intorno no?' Ti fidanzi: 'Ok ma quando ti sposi?' Ti spo… - ArmandoT398142 : RT @Beaoh11: Sociali a pagamento... ho lasciato calcio, pugilato, formula 1 e moto gp e secondo voi ve pago er sociale... - aldoalpegiani : @LaVeritaWeb Secondo me voi de 'la bugia' avete qualche disturbo mentale, non vi chiudono? -