“Se riusciamo a fare quella cosa, diventeremo tutti Maradona”: le parole di Spalletti dopo Napoli-Verona (Di sabato 15 aprile 2023) A fine partita contro il Verona, Luciano Spalletti ai microfoni di DAZN, analizza la partita di oggi e inizia a pensare a quella decisiva di martedì contro il Milan in Champions League. La prima riflessione è sul possesso palla, da record con l’80%: “Loro si sono sempre abbassati e per forza di cose devi avere una rete di passaggi corti che poi servono a scavare il posto libero. Poi però quando si è scalato in avanti”, continua il tecnico, “quel buco lo devi andare trovare e vedere e noi lo abbiamo visto poche volte”. Sempre stimolato sul possesso palla e sulla maggiore velocità che serviva per andare verso la porta veronese, Spalletti ha aggiunto: “Il possesso palla va fatto con equilibrio né veloce né lento, poi quando scavi lo spazio per chiudere l’azione allora lì ci vuole più velocità. Si fa con passaggi semplici ... Leggi su oasport (Di sabato 15 aprile 2023) A fine partita contro il, Lucianoai microfoni di DAZN, analizza la partita di oggi e inizia a pensare adecisiva di martedì contro il Milan in Champions League. La prima riflessione è sul possesso palla, da record con l’80%: “Loro si sono sempre abbassati e per forza di cose devi avere una rete di passaggi corti che poi servono a scavare il posto libero. Poi però quando si è scalato in avanti”, continua il tecnico, “quel buco lo devi andare trovare e vedere e noi lo abbiamo visto poche volte”. Sempre stimolato sul possesso palla e sulla maggiore velocità che serviva per andare verso la porta veronese,ha aggiunto: “Il possesso palla va fatto con equilibrio né veloce né lento, poi quando scavi lo spazio per chiudere l’azione allora lì ci vuole più velocità. Si fa con passaggi semplici ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... raffaelemanci14 : @1926_cri Ma per cortesia smettiamola !!!!!! con questa squadra non riusciamo a fare due competizioni forse una ch… - azzurrosud : Troppo importante quello che ci aspetta martedì e non riusciamo a fare breccia al pullman di Giulietta nei 20' fina… - AntonioDiRosa13 : Azz e voi mi iniziate a fare paura Qui riusciamo a fare la più grande figura di merda mondiale,ci dobbiamo nascondere - eugriva111 : @AlessiaMorani Ma lei lo riesce a capire che oggi c'è una situazione in Tunisia che non c'era quando c'eravate voi?… - AssetAsteria : @taxwasp È il suo ruolo e ci sta (vabbè..), però cavolo! Non riusciamo a fare due vittorie di fila, non vedo come p… -