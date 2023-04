Scuola-Nappi: “De Luca si autoassolve ma unico responsabile” (Di sabato 15 aprile 2023) Scuola-Nappi (Lega): “Insomma De Luca, come sempre, si autoassolve e cerca di scaricare per l’ennesima volta le responsabilità del disastro Scuola” “Secondo De Luca le risorse per le borse di studio che mancano in Campania per 29mila studenti, sarebbero responsabilità del Ministero dell’istruzione mentre è da oltre 8 anni la formazione professionale nella nostra Regione praticante non esiste più. E questa è sicuramente una delle ragioni per le quali i nostri giovani non trovano lavoro. Insomma De Luca, come sempre, si autoassolve e cerca di scaricare per l’ennesima volta le responsabilità del disastro Scuola. Un insulto all’intelligenza e al buonsenso dei campani.In realtà, l’unica cosa che è cresciuta in Campania è il numero ... Leggi su puntomagazine (Di sabato 15 aprile 2023)(Lega): “Insomma De, come sempre, sie cerca di scaricare per l’ennesima volta le responsabilità del disastro” “Secondo Dele risorse per le borse di studio che mancano in Campania per 29mila studenti, sarebbero responsabilità del Ministero dell’istruzione mentre è da oltre 8 anni la formazione professionale nella nostra Regione praticante non esiste più. E questa è sicuramente una delle ragioni per le quali i nostri giovani non trovano lavoro. Insomma De, come sempre, sie cerca di scaricare per l’ennesima volta le responsabilità del disastro. Un insulto all’intelligenza e al buonsenso dei campani.In realtà, l’unica cosa che è cresciuta in Campania è il numero ...

