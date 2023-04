Scuola, dagli alunni del Liceo Alfano I l’inno per la Salernitana (Di sabato 15 aprile 2023) Il Coro Polifonico e l’Orchestra Ritmo-Sinfonica del Liceo Alfano I di Salerno (alunni della Scuola dai 13 ai 18 anni) ha intonato, ieri dal palco del Centro Pastorale di Pastena, la prima esecuzione de “L’unica Stella”, l’inno composto dal maestro Romeo Mario Pepe su testo di Alfonso Malangone e dedicato alla squadra della Salernitana. Platea gremita di alunni, tifosi, docenti, una fitta delegazione parlamentare, tra cui i deputati Antonio D’Alessio, Franco Mari e Andrea De Simone, consiglieri comunali e autorità hanno applaudito più volte l’esibizione. Dopo i saluti del padrone di casa, don Sabatino Naddeo, parroco della Parrocchia S. Margherita e S. Nicola del Pumpulo la parola è andata alla dirigente dell’Alfano I Elisabetta Barone Successivamente ... Leggi su ildenaro (Di sabato 15 aprile 2023) Il Coro Polifonico e l’Orchestra Ritmo-Sinfonica delI di Salerno (delladai 13 ai 18 anni) ha intonato, ieri dal palco del Centro Pastorale di Pastena, la prima esecuzione de “L’unica Stella”,composto dal maestro Romeo Mario Pepe su testo di Alfonso Malangone e dedicato alla squadra della. Platea gremita di, tifosi, docenti, una fitta delegazione parlamentare, tra cui i deputati Antonio D’Alessio, Franco Mari e Andrea De Simone, consiglieri comunali e autorità hanno applaudito più volte l’esibizione. Dopo i saluti del padrone di casa, don Sabatino Naddeo, parroco della Parrocchia S. Margherita e S. Nicola del Pumpulo la parola è andata alla dirigente dell’I Elisabetta Barone Successivamente ...

