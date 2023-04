Scrive dediche d’amore per il marito su foglie di Ginkgo (Di sabato 15 aprile 2023) “Jun. Andato via da 10 anni. Mi manchi”. Per dieci anni una donna, vissuta nella provincia nord-orientale cinese di Jilin, ha scritto dediche d’amore al marito morto su foglie secche di Ginkgo autunnali. Sulle ultime, raccolte nel 2021, compare per la prima volta il nome dell’uomo. I protagonisti di questa emozionante storia, che ha toccato il cuore di milioni di persone, sono rimasti entrambi anonimi a lungo. Fino a quando la figlia non ha trovato le foglie secche in una busta, tra le pagine del diario della donna, di nome Cui: la giovane stava infatti sistemando gli effetti personali della madre, deceduta per un attacco di cuore, quando ha fatto l’incredibile scoperta. A quel punto ha girato un video con un primo piano di tutte e 22 le foglie e lo ha pubblicato sul ... Leggi su luce.lanazione (Di sabato 15 aprile 2023) “Jun. Andato via da 10 anni. Mi manchi”. Per dieci anni una donna, vissuta nella provincia nord-orientale cinese di Jilin, ha scrittoalmorto susecche diautunnali. Sulle ultime, raccolte nel 2021, compare per la prima volta il nome dell’uomo. I protagonisti di questa emozionante storia, che ha toccato il cuore di milioni di persone, sono rimasti entrambi anonimi a lungo. Fino a quando la figlia non ha trovato lesecche in una busta, tra le pagine del diario della donna, di nome Cui: la giovane stava infatti sistemando gli effetti personali della madre, deceduta per un attacco di cuore, quando ha fatto l’incredibile scoperta. A quel punto ha girato un video con un primo piano di tutte e 22 lee lo ha pubblicato sul ...

