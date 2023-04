“Scordato” | il Paradiso Perduto di Rocco Papaleo

Leggi su zon

(Di sabato 15 aprile 2023) Con la sua quarta prova dietro la macchina da presa, “” è al cinema dallo scorso 13 aprile con Vision Distribution,conferma come la musica sia una delle pietre angolari della sua poetica. La seconda è senz’altro il viaggio, sia fisico che metaforico, qui inteso come sforzo di introspezione alla ricerca di quel(evocativa la scelta de Ildi Patty Pravo come sorta di “ponte levatoio” che si abbassa e libera i ricordi del protagonista ) che è stata, per ognuno di noi, l’età della giovinezza. Sulla strada che porta l’ingrigito accordatore di pianoforti Osvaldo Bevilacqua da Salerno a Lauria, passato e presente si incrociano continuamente, grazie all’uso “narrativo” della fotografia, che contrappone all’opacità dell’oggi i toni brillanti ...