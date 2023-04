Scoppia la pace tra i tifosi del Napoli e De Laurentiis (Di sabato 15 aprile 2023) AGI - Un incontro per spazzare via polemiche e tensioni, nell'anno in cui Napoli e il Napoli possono ottenere un risultato storico dal punto di vista calcistico. Così questa mattina il presidente dei partenopei, Aurelio De Laurentiis, cui ieri la prefettura aveva rinforzato la scorta sulla scia delle proteste dei tifosi, ha incontrato i rappresentanti di sette gruppi ultrà della curva A e della curva B dello stadio Maradona. I Mastiffs e i Fedayn, la Masseria e i Sud, i Vecchi Lions e la Brigata Carolina. Gruppi che hanno protestato nei giorni scorsi sia per il caro biglietti sia per le restrizioni imposte per l'entrata allo stadio di stendardi, bandiere, megafoni e tamburi. A mediare nell'incontro l'avvocato Emilio Coppola. Un tweet sul profilo ufficiale di De Laurentiis con la foto di gruppo e la ... Leggi su agi (Di sabato 15 aprile 2023) AGI - Un incontro per spazzare via polemiche e tensioni, nell'anno in cuie ilpossono ottenere un risultato storico dal punto di vista calcistico. Così questa mattina il presidente dei partenopei, Aurelio De, cui ieri la prefettura aveva rinforzato la scorta sulla scia delle proteste dei, ha incontrato i rappresentanti di sette gruppi ultrà della curva A e della curva B dello stadio Maradona. I Mastiffs e i Fedayn, la Masseria e i Sud, i Vecchi Lions e la Brigata Carolina. Gruppi che hanno protestato nei giorni scorsi sia per il caro biglietti sia per le restrizioni imposte per l'entrata allo stadio di stendardi, bandiere, megafoni e tamburi. A mediare nell'incontro l'avvocato Emilio Coppola. Un tweet sul profilo ufficiale di Decon la foto di gruppo e la ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... paolocosso : Napoli, scoppia la pace tra De Laurentiis e gli ultras: incontro e foto di rito, e al Maradona tornano bandiere e s… - andreasionis : RT @DarJedburgh: ...basta non ci siano più di mezzo i cawboy scoppia la Pace. In corso uno scambio di prigionieri tra Arabia Saudita e Hout… - giusepp08428445 : RT @DarJedburgh: ...basta non ci siano più di mezzo i cawboy scoppia la Pace. In corso uno scambio di prigionieri tra Arabia Saudita e Hout… - MInghingolo : RT @DarJedburgh: ...basta non ci siano più di mezzo i cawboy scoppia la Pace. In corso uno scambio di prigionieri tra Arabia Saudita e Hout… - DarJedburgh : ...basta non ci siano più di mezzo i cawboy scoppia la Pace. In corso uno scambio di prigionieri tra Arabia Saudita… -