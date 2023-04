Scontri prima di Spezia-Lazio, il sindaco Peracchini: «Proibiamo le trasferte» (Di sabato 15 aprile 2023) Le parole del sindaco di La Spezia dopo gli Scontri nel prepartita tra la tifoseria ligure e quella della Lazio Nelle ore precedenti a Spezia-Lazio, ci sono stati degli Scontri tra le due tifoserie nel centro città. Il sindaco della città ligure, Pierluigi Peracchini, ha parlato al Secolo XIX. Di seguito le sue parole. «È giunto il momento di proibire le trasferte. È l’unica via di uscita per allontanare i violenti dal calcio. Purtroppo c’è ancora tanta violenza, ma bisogna precisare che non si tratta più di tifosi ma di persone a cui andrebbe impedito di avvicinarsi al calcio e alle relative trasferte della propria squadra. Se questi sono i comportamenti l’unica soluzione a cui si può pensare ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 15 aprile 2023) Le parole deldi Ladopo glinel prepartita tra la tifoseria ligure e quella dellaNelle ore precedenti a, ci sono stati deglitra le due tifoserie nel centro città. Ildella città ligure, Pierluigi, ha parlato al Secolo XIX. Di seguito le sue parole. «È giunto il momento di proibire le. È l’unica via di uscita per allontanare i violenti dal calcio. Purtroppo c’è ancora tanta violenza, ma bisogna precisare che non si tratta più di tifosi ma di persone a cui andrebbe impedito di avvicinarsi al calcio e alle relativedella propria squadra. Se questi sono i comportamenti l’unica soluzione a cui si può pensare ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... calcioinglese : Prima dell'arrivo di Roy Hodgson, il Crystal Palace non aveva MAI vinto nel 2023. Poi: ? 2-1 in rimonta contro il… - Nat_Casatelli : RT @rossmiccio: Ore di preoccupazione. Vicina alla popolazione civile, a tutto lo staff EMERGENCY in #Sudan. Tensioni, scontri, violenze ce… - sportface2016 : #SpeziaLazio Scontri in città prima e dopo la partita, un tifoso biancoceleste aggredito per 'colpa' delle scarpe - AnsaLiguria : Stemma Lazio sulle scarpe, tifoso aggredito alla Spezia. Scontri prima del match al Picco, acquisiti anche video so… - DataEurovision : @PiquedJacks Raga nel campionato di eurovision che sto facendo su twt non avete ancora vinto una partita! ???? Ci son… -