Scontri in Sudan, Tajani: “Nostri connazionali restino in casa” (Di sabato 15 aprile 2023) Il ministro: "La situazione resta tesa ma gli italiani presenti stanno bene e in stretto collegamento con la nostra ambasciata" “Seguo con attenzione quanto sta succedendo a Khartoum. La nostra Ambasciata, pienamente operativa, ha avvisato i connazionali di restare in casa. L’Unità di Crisi monitora gli sviluppi. Appello al dialogo e a cessare le violenze”. Lo scrive su Twitter il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a proposito degli Scontri registrati nella capitale Sudanese. “In collegamento telefonico da Tokyo con il nostro ambasciatore in Sudan seguo gli sviluppi a Khartoum. La situazione resta tesa ma gli italiani presenti stanno bene e in stretto collegamento con la nostra ambasciata. Il nostro invito è quello di non abbandonare le proprie abitazioni”, ha poi scritto il ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 15 aprile 2023) Il ministro: "La situazione resta tesa ma gli italiani presenti stanno bene e in stretto collegamento con la nostra ambasciata" “Seguo con attenzione quanto sta succedendo a Khartoum. La nostra Ambasciata, pienamente operativa, ha avvisato idi restare in. L’Unità di Crisi monitora gli sviluppi. Appello al dialogo e a cessare le violenze”. Lo scrive su Twitter il ministro degli Esteri, Antonio, a proposito degliregistrati nella capitaleese. “In collegamento telefonico da Tokyo con il nostro ambasciatore inseguo gli sviluppi a Khartoum. La situazione resta tesa ma gli italiani presenti stanno bene e in stretto collegamento con la nostra ambasciata. Il nostro invito è quello di non abbandonare le proprie abitazioni”, ha poi scritto il ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AntonellaNapoli : In #Sudan è in atto una sorta di golpe nel golpe, sono in corso scontri tra l’esercito sudanese e le milizie #Rsf.… - SkyTG24 : Sudan, a Khartum scontri tra esercito e forze paramilitari - mrcllznn : RT @Miti_Vigliero: Khartoum, i volontari genovesi bloccati negli scontri in Sudan: 'Città spettrale, colpi e bombardamenti in pieno centro'… - transnazionale : Sudan, scontri a Karthoum tra esercito regolare e paramilitari #spaziotransnazionale informa - aranciaverde : RT @emergency_ong: #Sudan, scontri a #Khartoum: la nostra testimonianza. “Attività sanitarie di EMERGENCY a regime ridotto per questioni di… -