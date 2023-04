Scontri in Sudan, l’esercito: “Abbiamo ripreso le ‘aree vitali’. Sotto controllo l’aeroporto della capitale, ci sono perdite” (Di sabato 15 aprile 2023) Durante gli Scontri una granata su aereo in pista, due morti. La Farnesina: i nostri connazionali non lascino le proprie abitazioni. Spari vicino all’ambasciata italiana: morti e decine di feriti tra i civili. L’Onu: «Stop ai combattimenti» Leggi su lastampa (Di sabato 15 aprile 2023) Durante gliuna granata su aereo in pista, due morti. La Farnesina: i nostri connazionali non lascino le proprie abitazioni. Spari vicino all’ambasciata italiana: morti e decine di feriti tra i civili. L’Onu: «Stop ai combattimenti»

