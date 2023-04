Scontri in Sudan, l’esercito: “Abbiamo ripreso le ‘aree vitali’. Sotto controllo l’aeroporto della capitale, ci sono perdite”. Cinque italiani di una ong, tra cui un bambino, bloccati a Khartoum (Di sabato 15 aprile 2023) Al termine della giornata il bilancio degli Scontri è di almeno 25 morti e 183 feriti. Appello della Farnesina: «i nostri connazionali non lascino le proprie abitazioni». Spari vicino all’ambasciata italiana. L’Onu: «Stop ai combattimenti» Leggi su lastampa (Di sabato 15 aprile 2023) Al terminegiornata il bilancio degliè di almeno 25 morti e 183 feriti. AppelloFarnesina: «i nostri connazionali non lascino le proprie abitazioni». Spari vicino all’ambasciata italiana. L’Onu: «Stop ai combattimenti»

