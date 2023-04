Scontri in Sudan, i paramilitari: “Controlliamo il palazzo presidenziale”. Spari vicino all’ambasciata italiana: 3 morti e decine di feriti fra i civili. L’Onu: “Stop ai combattimenti" (Di sabato 15 aprile 2023) Le Forze di supporto rapido: preso il controllo dell’aeroporto di Khartoum. Granata su aereo in pista, due morti. La Farnesina: i nostri connazionali non lascino le proprie abitazioni Leggi su lastampa (Di sabato 15 aprile 2023) Le Forze di supporto rapido: preso il controllo dell’aeroporto di Khartoum. Granata su aereo in pista, due. La Farnesina: i nostri connazionali non lascino le proprie abitazioni

