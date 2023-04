Scontri in Sudan, è battaglia tra l’esercito e i paramilitari. “Sparano vicino all’ambasciata italiana” (Di sabato 15 aprile 2023) Le tensioni si sono intensificate negli ultimi mesi. Le Forze di supporto rapido: preso il controllo dell’aeroporto di Khartoum Leggi su lastampa (Di sabato 15 aprile 2023) Le tensioni si sono intensificate negli ultimi mesi. Le Forze di supporto rapido: preso il controllo dell’aeroporto di Khartoum

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SalpietroClara : RT @ultimoranet: Tentativo di colpo di stato in corso in Sudan. Duri scontri a fuoco nella capitale Khartoum e in altri punti nevralgici de… - RSInews : Scontri armati in Sudan - Le forze fedeli al generale Daglo, gruppo paramilitare di ex miliziani del Darfur hanno r… - fra_f1 : RT @dariodangelo91: ?????? 1/n Attenzione a quanto sta accadendo in #Sudan. Scontri riportati nella capitale #Khartoum fra l'esercito sudanes… - dariodangelo91 : 3/n Per chi vuole capire in estrema sintesi i motivi e i protagonisti degli scontri in corso a #Khartoum: da tempo… - GiulioFichel : RT @AretimPolitics: #Sudan scontri e sparatorie nella capitale #Khartoum, i paramilitari del #RSF hanno preso il controllo dell'aeroporto -