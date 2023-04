Scontri armati in Sudan, i paramilitari prendono il controllo del palazzo presidenziale. Tajani: «Gli italiani restino in casa» – I video (Di sabato 15 aprile 2023) Sono in corso pesanti Scontri a Khartoum, in Sudan, sia con armi da fuoco leggere che pesanti. Sullo sfondo c’è la rivalità che prosegue da diversi mesi tra i due generali protagonisti del colpo di Stato del 2021. Alcuni residenti riferiscono di combattimenti ed esplosioni vicino al quartier generale dei paramilitari delle Forze di sostegno rapido (Rsf) agli ordini del generale Mohamed Hamdane Daglo, a sud di Khartoum. Combattimenti che si sono poi allargati attraverso il Nilo fino alla città gemella di Omdurman, dove alcuni testimoni hanno detto che uomini armati hanno circondato gli studi dell’emittente televisiva di stato. Un funzionario delle Nazioni Unite ha confermato gli Scontri e ha parlato di spari vicino casa sua, che si trova nel centro della città, e ha detto di aver ... Leggi su open.online (Di sabato 15 aprile 2023) Sono in corso pesantia Khartoum, in, sia con armi da fuoco leggere che pesanti. Sullo sfondo c’è la rivalità che prosegue da diversi mesi tra i due generali protagonisti del colpo di Stato del 2021. Alcuni residenti riferiscono di combattimenti ed esplosioni vicino al quartier generale deidelle Forze di sostegno rapido (Rsf) agli ordini del generale Mohamed Hamdane Daglo, a sud di Khartoum. Combattimenti che si sono poi allargati attraverso il Nilo fino alla città gemella di Omdurman, dove alcuni testimoni hanno detto che uominihanno circondato gli studi dell’emittente televisiva di stato. Un funzionario delle Nazioni Unite ha confermato glie ha parlato di spari vicinosua, che si trova nel centro della città, e ha detto di aver ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... EnzoMas48 : RT @ofcs_report: #BREAKING Scontri armati in #Sudan tra esercito e ribelli del “Rapid Aid” Chiuso aeroporto di #Khartoum Possibile tentat… - ROMINA70672119 : RT @ofcs_report: #BREAKING Scontri armati in #Sudan tra esercito e ribelli del “Rapid Aid” Chiuso aeroporto di #Khartoum Possibile tentat… - Little_Sloe : RT @LeilaBelMoh: ?????? scontri armati a #Khartoum tra le milizie di #Dalgo e i militari guidati da #AbdelFattahalBurhan. Esplosioni in tutta… - perugini : RT @Open_gol: Testimoni raccontano di spari nell’area attorno all’ambasciata italiana - LuigiF97101292 : RT @ilpost: In Sudan sono in corso scontri armati tra l’esercito regolare e un gruppo paramilitare -