Scontri armati in Sudan, i paramilitari hanno preso il controllo del palazzo presidenziale (Di sabato 15 aprile 2023) Sono in corso pesanti Scontri a Khartoum, in Sudan, sia con armi da fuoco leggere che pesanti. Sullo sfondo c'è la rivalità che prosegue da diversi mesi tra i due generali protagonisti del colpo di Stato del 2021. Un'enorme esplosione è stata udita nella capitale Sudanese, mentre l'aviazione sostiene di aver colpito basi paramilitari a Khartoum. Lo riportano vari media tra cui Sky news Arabia. Le forze aeree governative avrebbero distrutto con aerei da guerra un campo appartenente alle forze di supporto rapido nella regione orientale del Nilo. I paramilitari Sudanesi affermano di aver preso il controllo del palazzo presidenziale di Khartoum e dell'aeroporto di Khartoum, mentre vanno avanti da settimane le rivalità ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Open_gol : Testimoni raccontano di spari nell’area attorno all’ambasciata italiana - cdghietta : RT @giu33liana: #FacciamoRete #FacciamoInformazione In #Sudan sembra in corso un tentativo di golpe contro la giunta militare golpista al… - ABlackSwan9 : RT @LeilaBelMoh: ?????? scontri armati a #Khartoum tra le milizie di #Dalgo e i militari guidati da #AbdelFattahalBurhan. Esplosioni in tutta… - nic_frigo : RT @ilpost: In Sudan sono in corso scontri armati tra l’esercito regolare e un gruppo paramilitare - Lacasespoglia : RT @giu33liana: #FacciamoRete #FacciamoInformazione In #Sudan sembra in corso un tentativo di golpe contro la giunta militare golpista al… -