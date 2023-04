Scomparse due sorelle di 13 e 16 anni | ore di ansia tra Cerveteri e Viterbo

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... David7883671141 : Mi chiedo dov'è la difficoltà di trovate una soluzione per far stare assieme due sorelle o fratelli che siano....co… - mummy53690440 : Due sorelline scomparse, hanno 13 e 16 anni: «Separate dalla famiglia per problemi economici» - lacittanews : In queste ore che precedono la sera e di maltempo diffuso l’apprensione è ormai altissima per le due sorelle di 13… - Venere781 : Viterbo: scomparse due sorelle di 13 e 16 anni - occhio_notizie : Le due ragazzine erano state separate dalla famiglia per vari problemi economici. La 13enne viveva già in una casa… -

Ore di ansia tra Viterbo e Cerveteri per la scomparsa disorelle di 13 e l'altra di 16 anni. Da un paio di giorni la più piccola, residente a Cerveteri, non fa ritorno a casa. Potrebbe trovarsi a Viterbo , città che avrebbe raggiunto per ...giorni fa Stefania, uscita da scuola, non ha fatto rientro nella casa famiglia dove vive e ha fatto perdere le sue tracce. La sorella maggiore avrebbe fatto lo stesso a Viterbo, uscendo dalla ...sorelline, hanno 13 e 16 anni: 'Separate dalla famiglia per problemi economici' Lupi in campagna L'avvistamento sarebbe avvenuto sulla via Tiberina, strada poco fuori dalla capitale, in ...

Due sorelline scomparse, hanno 13 e 16 anni: «Separate dalla famiglia per problemi economici» leggo.it

Giorni di ansia tra Viterbo e Cerveteri per la scomparsa di due sorelle di 13 e l'altra di 16 anni. La ragazzina più piccola si chiama Stefania Lastrico ed è stata ...