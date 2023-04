Scomparsa 13enne a Cerveteri L' appello del Sindaco | Tutto il Paese ti aspetta

Leggi su agi

(Di sabato 15 aprile 2023) AGI - Da un paio di giorni una ragazza di 13 anni di nome Stefania, residente a, non fa ritorno a casa. Potrebbe trovarsi a Viterbo, città che avrebbe raggiunto per ricongiungersi con la sorella maggiore che a sua volta, tra l'altro, non sarebbe tornata al suo domicilio. Stefania è uscita da scuola e non è tornata nella sua abitazione. Stefania ti stiamo ancora cercando! Tuttati stando! Da ieri, da quando abbiamo lanciato l', l'unica notizia che abbiamo ricevuto è che potrebbe trovarsi a Viterbo, per ricongiungersi con la sorella maggiore, anche lei non rientrata presso il suo domicilio. Chiunque avesse notizie, per favore, avvisi immediatamente le Forze dell'ordine al numero unico di emergenza 112 oppure chiami il numero 3338556734. Al momento della ...