Schlein | Riprendiamoci Siena | una città che merita un futuro migliore

(Di sabato 15 aprile 2023) di Marialaura Baldino e Manuela Ballo È stata scelta una delle case del popolo storiche della, quella di Sant' Andrea, per l'incontro tra la segretaria Nazionale del PD Ellye la ...

La candidata Ferretti ha subito ricordato come abbia trovato una straordinaria congruenza tra il programma elettorale presentato e ciò che laaveva già scritto nella sua mozione congressuale. ......voglia di credere nel riformismo e non nel sovranismo della Meloni o nel massimalismo dellail sorriso. ... Lasciamo il fango a chi lo diffonde, torniamo a sognare e a proporre ......voglia di credere nel riformismo e non nel sovranismo della Meloni o nel massimalismo dellail sorriso. Lasciamo il fango a chi lo diffonde, torniamo a sognare e a proporre idee'...

In una casa del popolo gremita di militanti e elettori del PD, la segretaria nazionale e la candidata sindaca Anna Ferretti hanno motivato perché questa città abbia un urgente bisogno di cambiare pass ...