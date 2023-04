Schlein a Meloni: “Non negazionismo su resistenza”: a sinistra comincia il circo del 25 aprile (Di sabato 15 aprile 2023) Roma, 15 apr – Elly Schlein avvisa Giorgia Meloni sul 25 aprile, come ogni buon signorotto di sinistra che si rispetti. Mancano dieci giorni, ma i dem italiani sono già pronti a scatenarsi, come di consueto, sul “circo dei nonni che combattevano sulle montagne”… Schlein a Meloni: “No al negazionismo sulla resistenza” Per carità, non si può che partire da quella, la cosiddetta “resistenza” propedeutica all’ancora più cosiddetta “liberazione” dal concetto storico – del tutto inventato, o quasi – di “nazifascismo”. Schlein attacca la Meloni e, da nuovo segretario piddino, non può lasciarsi scappare l’occasione di proseguire nella infelice tradizione: “Alla vigilia del 25 ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 15 aprile 2023) Roma, 15 apr – Ellyavvisa Giorgiasul 25, come ogni buon signorotto diche si rispetti. Mancano dieci giorni, ma i dem italiani sono già pronti a scatenarsi, come di consueto, sul “dei nonni che combattevano sulle montagne”…: “No alsulla” Per carità, non si può che partire da quella, la cosiddetta “” propedeutica all’ancora più cosiddetta “liberazione” dal concetto storico – del tutto inventato, o quasi – di “nazifascismo”.attacca lae, da nuovo segretario piddino, non può lasciarsi scappare l’occasione di proseguire nella infelice tradizione: “Alla vigilia del 25 ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Capezzone : +++Ieri a @controcorrentv #controcorrente+++ Clippino 5 (grazie @il_latinista) Schlein già stanca ma sempre minorit… - BelpietroTweet : Fra poco più di un mese si vota. Non si tratta di elezioni che riguardano tutta Italia, ma ai seggi ci andranno gli… - Agenzia_Ansa : La nuova segreteria Pd è 'una squadra di grande qualità, continueremo a voler essere un problema per Giorgia Meloni… - ExRenziani : RT @GabriVernucci: Renzi ha fatto un lunghissimo post su Facebook. Non entro nel merito del suo scontro con quell'altro, ma: 1) Draghi ha s… - chiamatemibobo : RT @GabriVernucci: Renzi ha fatto un lunghissimo post su Facebook. Non entro nel merito del suo scontro con quell'altro, ma: 1) Draghi ha s… -