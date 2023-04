“Sceglie lei”. UeD, Luca Daffrè ‘smascherato’. E spunta pure il nome della corteggiatrice (Di sabato 15 aprile 2023) Luca Daffrè ha da poco eliminato Alessia Spagnulo. Nella puntata di UeD andata in onda venerdì 14 aprile, il tronista ha deciso di interrompere la conoscenza con la sua corteggiatrice per via dell’atteggiamento di un amico in comune che non si sarebbe comportato in maniera corretta. Non fa mai il nome di questa persona che lavora per Alessia e in passato avrebbe lavorato per lui. E avrebbe provato a “promuovere” la sua amica, da qui la decisione di mandarla via. “Lui mi contatta dopo la nostra esterna chiedendomi delle cose di lavoro – ha detto in studio Luca Daffrè – io ne parlo con la redazione per metterli al corrente. Mi ha fatto anche una domanda su di te a cui non rispondo e questa cosa mi ha fatto alzare un po’ le antenne. Dopo, questa persona, scrive anche al ragazzo che ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 15 aprile 2023)ha da poco eliminato Alessia Spagnulo. Nella puntata di UeD andata in onda venerdì 14 aprile, il tronista ha deciso di interrompere la conoscenza con la suaper via dell’atteggiamento di un amico in comune che non si sarebbe comportato in maniera corretta. Non fa mai ildi questa persona che lavora per Alessia e in passato avrebbe lavorato per lui. E avrebbe provato a “promuovere” la sua amica, da qui la decisione di mandarla via. “Lui mi contatta dopo la nostra esterna chiedendomi delle cose di lavoro – ha detto in studio– io ne parlo con la redazione per metterli al corrente. Mi ha fatto anche una domanda su di te a cui non rispondo e questa cosa mi ha fatto alzare un po’ le antenne. Dopo, questa persona, scrive anche al ragazzo che ...

