Scavi a Paestum | Eros e delfini | nuove scoperte nel tempietto

(Di sabato 15 aprile 2023) Stanno riservando grandi sorprese i lavori in corso nel santuario scoperto lungo le mura dell'antica città della Magna Grecia che si trova in provincia di Salerno. Tra i ritrovamenti ci sono decorazioni in terracotta colorata, una gorgone, sette teste di toro e centinaia di ex voto tra cui spiccano le immagini di una cavallo del delfino

Stanno riservando grandi sorprese i lavori in corso nel santuario scoperto lungo le mura dell'antica città della Magna Grecia che si trova in provincia di Salerno. Tra i ritrovamenti ci sono ...Leggi Anche, dagliriemerge monumento dorico 'Ogni giorno una sorpresa' , sorride la direttrice attorniata dalla squadra di archeologi coordinata da Francesco Mele.

Decine di statuette ex voto scoperte nell'esplorazione di un luogo di culto affacciato sul mare: potrebbe essere quello dedicato a Poseidone, dio ...Il basamento in pietra con i gradini d'accesso e la delimitazione della cella che ospitava la divinità, le decorazioni in terracotta colorata del tetto con i gocciolatoi a forma di ...