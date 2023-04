Scacchi, Mondiale 2023: Ian Nepomniachtchi si riprende il vantaggio battendo Ding Liren nella quinta partita (Di sabato 15 aprile 2023) Continuano a colpirsi a vicenda Ian Nepomniachtchi e Ding Liren nella sfida valida per il titolo Mondiale di Scacchi 2023. Ad Astana, il russo reagisce al colpo subito nella quarta partita e vince la quinta, portandosi in vantaggio per 3-2. Era dal 2010 (Anand-Topalov, match vinto dall’indiano) che non c’erano tre risultati decisivi nei primi cinque confronti (in quel caso furono, in realtà, i primi quattro). Si comincia con una Spagnola, anche se rispetto alla prima partita i due scelgono una variante diversa. Fino alla dodicesima mossa del Bianco il gioco è rapidissimo, e rispecchia in maniera esatta un confronto tra Alireza Firouzja e Anish Giri giocato lo scorso anno a Miami e ... Leggi su oasport (Di sabato 15 aprile 2023) Continuano a colpirsi a vicenda Iansfida valida per il titolodi. Ad Astana, il russo reagisce al colpo subitoquartae vince la, portandosi inper 3-2. Era dal 2010 (Anand-Topalov, match vinto dall’indiano) che non c’erano tre risultati decisivi nei primi cinque confronti (in quel caso furono, in realtà, i primi quattro). Si comincia con una Spagnola, anche se rispetto alla primai due scelgono una variante diversa. Fino alla dodicesima mossa del Bianco il gioco è rapidissimo, e rispecchia in maniera esatta un confronto tra Alireza Firouzja e Anish Giri giocato lo scorso anno a Miami e ...

