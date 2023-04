Savona, 16enne arrestato per aver accoltellato la madre per un video negato su TikTok. Non era la prima volta che la aggrediva (Di sabato 15 aprile 2023) Doveva essere la scenografia per un video TikTok, ma è diventata quella di una violenza domestica. Succede a Savona, in Liguria, dove un ragazzo di 16 anni ha iniziato a spostare alcuni mobili di casa per realizzare un breve filmato per la piattaforma dei Gen Z, ma la madre gliel’ha vietato e l’ha rimproverato. Lui ha reagito iniziando a insultarla e a minacciarla, per poi sferrarle alcune coltellate con un coltello da cucina. Di fronte al gesto è poi scappato, danneggiando due macchine parcheggiate nei dintorni, tra cui l’auto della madre. Il tutto è avvenuto ieri pomeriggio, 14 aprile. I vicini di casa dei due hanno chiamato i carabinieri che si sono immediatamente presentati presso l’abitazione. Quest’ultima era a soqquadro e la madre del ragazzo presentava una grande ferita alla ... Leggi su open.online (Di sabato 15 aprile 2023) Doveva essere la scenografia per un, ma è diventata quella di una violenza domestica. Succede a, in Liguria, dove un ragazzo di 16 anni ha iniziato a spostare alcuni mobili di casa per realizzare un breve filmato per la piattaforma dei Gen Z, ma lagliel’ha vietato e l’ha rimproverato. Lui ha reagito iniziando a insultarla e a minacciarla, per poi sferrarle alcune coltellate con un coltello da cucina. Di fronte al gesto è poi scappato, danneggiando due macchine parcheggiate nei dintorni, tra cui l’auto della. Il tutto è avvenuto ieri pomeriggio, 14 aprile. I vicini di casa dei due hanno chiamato i carabinieri che si sono immediatamente presentati presso l’abitazione. Quest’ultima era a soqquadro e ladel ragazzo presentava una grande ferita alla ...

