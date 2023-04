Sassuolo-Juventus (domenica 16 aprile 2023 ore 18:00): formazioni, quote, pronostici (Di sabato 15 aprile 2023) Due trasferte consecutive per la Juve e se quella contro lo Sporting Lisbona deciderà il futuro continentale dei bianconeri dopo il prezioso e fortunato 1-0 dell’andata, quella al Mapei Stadium contro il Sassuolo potrebbe fare la differenza nella rincorsa al quarto posto che si è complicata dopo la sconfitta sul campo della Lazio prima di InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di sabato 15 aprile 2023) Due trasferte consecutive per la Juve e se quella contro lo Sporting Lisbona deciderà il futuro continentale dei bianconeri dopo il prezioso e fortunato 1-0 dell’andata, quella al Mapei Stadium contro ilpotrebbe fare la differenza nella rincorsa al quarto posto che si è complicata dopo la sconfitta sul campo della Lazio prima di InfoBetting: Scommesse Sportive e

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... romeoagresti : #Juventus: #Szczesny da domani tornerà a disposizione, ma per precauzione contro il Sassuolo toccherà a #Perin ??????@GoalItalia - GoalItalia : Allarme Sassuolo: problema muscolare per Berardi, rischia di saltare la Juve ? - carlogarganese : Serie A OPEN PLAY xG 2022-23 1. Milan 48 xG Napoli 42 Inter 41 Atalanta 39 Lazio 33 Roma 31 Fiorentina 31 Udinese… - Crocianius01 : RT @PercheCazzo: #Berardi Perché la punta calabrese del Sassuolo, ogni volta che deve affrontare la Juventus (da sempre sua squadra del cuo… - infobetting : Sassuolo-Juventus (domenica 16 aprile 2023 ore 18:00): formazioni, quote, pronostici -