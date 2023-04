Sassuolo-Juventus, Allegri: “Parlo poco, è uno dei miei pochi pregi. Pogba non è ancora pronto” (Di sabato 15 aprile 2023) “Sentenza sul -15? Viviamo serenamente, ormai ci siamo fatti una bella corazza. Siamo concentrati sulle singole partite e sugli obiettivi, pensiamo al Sassuolo e siamo a quattro punti dall’Atalanta al netto dei 15 punti, e siamo appena davanti al Bologna. 27 punti tanti da qui alla fine, siamo fiduciosi in quello che facciamo. Fortunatamente Parlo poco, è uno dei pochi pregi che ho”. Lo ha detto l’allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, alla vigilia della sfida contro il Sassuolo: “Il Sassuolo è tecnicamente molto forte, è in un’ottima condizione, a Verona ha perso perché il calcio l’ha inventato il diavolo, è stato inspiegabile, ma non cambia che loro siano in buona condizione, domani noi bisogna tornare alla vittoria visto ... Leggi su sportface (Di sabato 15 aprile 2023) “Sentenza sul -15? Viviamo serenamente, ormai ci siamo fatti una bella corazza. Siamo concentrati sulle singole partite e sugli obiettivi, pensiamo ale siamo a quattro punti dall’Atalanta al netto dei 15 punti, e siamo appena davanti al Bologna. 27 punti tanti da qui alla fine, siamo fiduciosi in quello che facciamo. Fortunatamente, è uno deiche ho”. Lo ha detto l’allenatore della, Massimiliano, alla vigilia della sfida contro il: “Ilè tecnicamente molto forte, è in un’ottima condizione, a Verona ha perso perché il calcio l’ha inventato il diavolo, è stato inspiegabile, ma non cambia che loro siano in buona condizione, domani noi bisogna tornare alla vittoria visto ...

