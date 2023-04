Sassuolo - Juve | Allegri | ' Vincere per riconquistare secondo posto'

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GoalItalia : Allarme Sassuolo: problema muscolare per Berardi, rischia di saltare la Juve ? - carlogarganese : Serie A OPEN PLAY xG 2022-23 1. Milan 48 xG Napoli 42 Inter 41 Atalanta 39 Lazio 33 Roma 31 Fiorentina 31 Udinese… - misorecordsuk : Sassuolo-Juve, Allegri: 'Szczesny in panchina, gioca Perin. Pogba non pronto' #Juve #Juventus - Enzolott : RT @Ruttosporc: La vita, la morte, le tasse, Berardi che salta Scansuolo - Rubentus e i gobbi che invece di preoccuparsi del rapporto Juve-… - TheOnlyOneYello : RT @Ruttosporc: La vita, la morte, le tasse, Berardi che salta Scansuolo - Rubentus e i gobbi che invece di preoccuparsi del rapporto Juve-… -

"Dobbiamo tornare alla vittoria per riprenderci il secondo posto in classifica". Lafa visita ale il tecnico bianconero Massimiliano Allegri guarda la classifica 'sul campo', archiviando per un attimo la penalizzazione di 15 punti che allontana i torinesi dalla zona ...Massimiliano Allegri, la suain sette giorni sfida ile il Napoli e mercoledì 19 c'è il ricorso al Coni per il - 15. Quanti punti spera di avere domenica sera "Un passo alla volta. Ora facciamo punti con il ...... In attesa del, c'è spazio per la polemica a distanza con Paulo Sousa, grande ex juventino ora sulla panchina della Salernitana. 'Paulo Sousa prima dello Sporting ha detto che lasi ...

Domenico Berardi non sarà a disposizione per Sassuolo-Juventus, match valido per la 30ª giornata di Serie A. Lo ha annunciato in conferenza stampa, alla vigilia dalla gara, il tecnico dei neroverdi Al ...TORINO - La Juventus si avvicina alla trasferta di domani a Reggio Emilia contro il Sassuolo con l’obiettivo di riprendersi il secondo posto sul campo e quindi sorpassare virtualmente la Lazio che ha ...