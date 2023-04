Sassuolo, Dionisi annuncia: «Ecco la scelta su Berardi per la Juve» (Di sabato 15 aprile 2023) Le parole di Alessio Dionisi, allenatore del Sassuolo, sulla sfida alla Juventus in Serie A. Tutti i dettagli Alessio Dionisi, tecnico del Sassuolo, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Juventus. PAROLE – «Berardi non ci sarà, tagliamo la testa al toro. Sono uscite notizie senza che la società abbia fatto comunicati. Un piccolo problemino che lo ha costretto a uscire con il Verona, così togliamo anche dubbi sulla sostituzione. Contiamo di averlo molto presto. Questa gara per certi aspetti si prepara da sola. Non è vero perché serve tanta preparazione contro un avversario del genere, sicuramente le motivazioni saranno tantissime contro una squadra che ha un valore importante. Proveremo a vincere. Sappiamo che è difficile. La ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 15 aprile 2023) Le parole di Alessio, allenatore del, sulla sfida allantus in Serie A. Tutti i dettagli Alessio, tecnico del, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro lantus. PAROLE – «non ci sarà, tagliamo la testa al toro. Sono uscite notizie senza che la società abbia fatto comunicati. Un piccolo problemino che lo ha costretto a uscire con il Verona, così togliamo anche dubbi sulla sostituzione. Contiamo di averlo molto presto. Questa gara per certi aspetti si prepara da sola. Non è vero perché serve tanta preparazione contro un avversario del genere, sicuramente le motivazioni saranno tantissime contro una squadra che ha un valore importante. Proveremo a vincere. Sappiamo che è difficile. La ...

