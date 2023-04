(Di sabato 15 aprile 2023) Domeniconon sarà a disposizione perntus, match valido per la 30ª giornata di Serie A. Lo hato in...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... cmdotcom : #Sassuolo, Dionisi annuncia: 'Berardi salta la #Juve' #SassuoloJuve - WiAnselmo : RT @Mediagol: Sassuolo, Dionisi: “Juventus la più forte, ma noi in campo per vincere. Berardi out” - sportli26181512 : Sassuolo, Dionisi annuncia: 'Berardi salta la Juve': Domenico Berardi non sarà a disposizione per Sassuolo-Juventus… - Mediagol : Sassuolo, Dionisi: “Juventus la più forte, ma noi in campo per vincere. Berardi out” - petrazzuolo : RT @napolimagazine: SASSUOLO - Dionisi: 'Juventus? Siamo motivati, Berardi non ci sarà' -

In casapunta invece sulla fantasia dei suoi esterni d'attacco, ma dovrà probabilmente fare a meno di Berardi: Laurienté vale 5.00 con Sisal e StarCasinò Bet. UN PO' DI NUMERI Il ...I bianconeri torneranno in campo domani al Mapei Stadium per sfidare ile Allegri (LaPresse) - calciomercato.itDanilo e compagni vogliono tornare subito alla vittoria dopo il ko ...Le parole di Alessio, allenatore del, sulla sfida alla Juventus in Serie A. Tutti i dettagli Alessio, tecnico del, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Juventus. PAROLE - "Berardi non ci sarà, tagliamo la testa al toro. Sono uscite notizie senza che la ...

Sassuolo-Juventus: la conferenza di Dionisi Fantacalcio ®

"Domenico non ci sarà. Un piccolo problemino che lo ha costretto a uscire con il Verona, Contiamo di averlo molto presto". Il tecnico del Sassuolo Alessio Dionisi annuncia l'assenza di Berardi nella s ...Domenico Berardi non sarà a disposizione per Sassuolo-Juventus, match valido per la 30ª giornata di Serie A. Lo ha annunciato in conferenza stampa, alla vigilia dalla gara, il tecnico dei neroverdi Al ...