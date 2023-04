Sassuolo, Berardi out con la Juventus: nuovo infortunio per il 10 neroverde (Di sabato 15 aprile 2023) Mancano ormai nove partite alla fine di questa emozionate stagione. La 30esima giornata ha già emesso due verdetti importanti: il rientro della Cremonese nella lotta salvezza, e la straripante condizione della Lazio, sempre più sola al secondo posto in classifica. Domani toccherà alla Juventus di Massimiliano Allegri che farà visita al Sassuolo. I neroverdi sono reduci dalla sconfitta sul fotofinish in trasferta contro il Verona. Contro la Vecchia Signora, gli emiliani hanno spesso fornito prestazioni di grande spessore, anche se poche volte hanno portato a casa il bottino pieno. Negli ultimi tre faccia a faccia, infatti i bianconeri hanno sempre raccolto i tre punti. Questa volta, l’impresa potrebbe essere ancor più complicata per gli uomini di Dionisi, che dovranno affrontare la Juventus senza il loro totem, e capitano del ... Leggi su 11contro11 (Di sabato 15 aprile 2023) Mancano ormai nove partite alla fine di questa emozionate stagione. La 30esima giornata ha già emesso due verdetti importanti: il rientro della Cremonese nella lotta salvezza, e la straripante condizione della Lazio, sempre più sola al secondo posto in classifica. Domani toccherà alladi Massimiliano Allegri che farà visita al. I neroverdi sono reduci dalla sconfitta sul fotofinish in trasferta contro il Verona. Contro la Vecchia Signora, gli emiliani hanno spesso fornito prestazioni di grande spessore, anche se poche volte hanno portato a casa il bottino pieno. Negli ultimi tre faccia a faccia, infatti i bianconeri hanno sempre raccolto i tre punti. Questa volta, l’impresa potrebbe essere ancor più complicata per gli uomini di Dionisi, che dovranno affrontare lasenza il loro totem, e capitano del ...

