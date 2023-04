Sarri: «Vorrei tanti giocatori come la Pro Recco nella pallanuoto», ma la società risponde polemica (Di sabato 15 aprile 2023) La Lazio di Maurizio Sarri si gode la quarta vittoria consecutiva, contro lo Spezia ieri sera, che consolida il secondo posto in classifica dei biancocelesti. Sarri si ritrova in piena zona Champions. Alla fine del campionato della Lazio mancano ancora otto turni, dieci punti di vantaggio sull’Inter e posto in Champions sempre più concreto. A tal proposito all’allenatore nella conferenza stampa post partita viene chiesto quanti calciatori vorrebbe da Lotito per il futuro. La sua risposta ha suscitato la risposta polemica della Pro Recco, società di pallanuoto: «Undici per il campionato, undici per la Coppa e undici per la Coppa Italia, come la Pro Recco nella pallanuoto». Visualizza ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 15 aprile 2023) La Lazio di Mauriziosi gode la quarta vittoria consecutiva, contro lo Spezia ieri sera, che consolida il secondo posto in classifica dei biancocelesti.si ritrova in piena zona Champions. Alla fine del campionato della Lazio mancano ancora otto turni, dieci punti di vantaggio sull’Inter e posto in Champions sempre più concreto. A tal proposito all’allenatoreconferenza stampa post partita viene chiesto quanti calciatori vorrebbe da Lotito per il futuro. La sua risposta ha suscitato la rispostadella Prodi: «Undici per il campionato, undici per la Coppa e undici per la Coppa Italia,la Pro». Visualizza ...

