Sardegna, vive da 16 anni con mani legate e maschera tipo Hannibal Lecter: la denuncia della Garante dei detenuti (Di sabato 15 aprile 2023) Irene Testa, la Garante dei diritti delle persone private della libertà personale, era andata in visita alla struttura di assistenza ai disabili di Cortoghiana, nel Sulcis-Iglesiente. E lì ha potuto constatare personalmente quali fossero le condizioni in cui viene tenuto da sedici anni Bruno, affetto da picacismo (una patologia che lo porta ad ingerire di tutto). L’uomo, 50 anni, viene tenuto con le mani legate e una maschera sul viso come quella di Hannibal Lecter, il serial killer protagonista dei romanzi dei Thomas Harris. “Un trattamento che appare più vicino al concetto di tortura che a quello di cura”, racconta Testa. “Ho atteso un giorno prima di mettere nero su bianco quanto visto all’Aias di Cortoghiana . Un giorno per ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 15 aprile 2023) Irene Testa, ladei diritti delle persone privatelibertà personale, era andata in visita alla struttura di assistenza ai disabili di Cortoghiana, nel Sulcis-Iglesiente. E lì ha potuto constatare personalmente quali fossero le condizioni in cui viene tenuto da sediciBruno, affetto da picacismo (una patologia che lo porta ad ingerire di tutto). L’uomo, 50, viene tenuto con lee unasul viso come quella di Hbal, il serial killer protagonista dei romanzi dei Thomas Harris. “Un trattamento che appare più vicino al concetto di tortura che a quello di cura”, racconta Testa. “Ho atteso un giorno prima di mettere nero su bianco quanto visto all’Aias di Cortoghiana . Un giorno per ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Dome689 : RT @Open_gol: La denuncia di Irene Testa, garante delle persone private della libertà personale in Sardegna, sul paziente ricoverato nella… - Open_gol : La denuncia di Irene Testa, garante delle persone private della libertà personale in Sardegna, sul paziente ricover… - sardanews : NOTIZIE IN SARDEGNA: Dalla barca (dove vive) al carcere: deve scontare una pena per rapina e lesioni - Leggi tutto… - liviog54 : @GiorgiaMeloni Grande imprenditore a cui è subentrato un grande delinquente che ha rubato soldi allo stato e fatto… - Boxol : Gente che ha capito come si vive: #Antonacci in concerto in Sardegna a... luglio?? (si, abbiamo bisogno di una vacan… -