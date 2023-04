Sanremo | la clamorosa proposta in diretta tv di Morgan | “Perché non lo facciamo insieme?”

Leggi su nonsolo.tv

(Di sabato 15 aprile 2023)ha lanciato unaintv ad un altro ospite: cosa è successo? Reduce dalla sua conduzione a Stra, Marco Castoldi, in arteè stato ospitato oggi pomeriggio in collegamento con TvTalk, programma in onda su Rai 3. Il cantante ha raccontato le sue prime impressioni sulla sua nuova avventura come conduttore, così come Nek (conduttore del format Dalla Strada Al Palco). A quel punto, l’ex frontman dei Bluevertigo ha fatto qualche complimento a Nek riguardo il suo approccio nel condurre il suo show. Ladi“Trovo che sia un dono,dona conoscenza inconsapevolmente” ha esordito così Nek, rivolgendosi ain collegamento. “Lo dicoil più delle volte non se ne ...