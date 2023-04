Sanità: Schlein, 'la difenderemo con le barricate' (Di sabato 15 aprile 2023) Roma, 15 apr (Adnkronos) - "Stanno rischiando far arretrare la Sanità pubblica che difenderemo con le barricate". Lo ha detto Elly Schlein a Siena. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 15 aprile 2023) Roma, 15 apr (Adnkronos) - "Stanno rischiando far arretrare lapubblica checon le". Lo ha detto Ellya Siena.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... climapolitico1 : @pdnetwork @MarinaSereni Detto da voi è un complimento visto tutti i tagli all sanità che avete fatto durante i voa… - DottVicidomini : PNRR, AUTONOMIA, IMMIGRAZIONE, BERLUSCONI, CALENDA E RENZI, SCHLEIN E CONTE, DE LUCA E LA SANITÀ, IL PROSSIMO SINDA… - antoniorosato72 : Il naufragio del Terzo Polo rinsalda il Pd di Schlein. I mugugni per le nomine nella nuova segreteria Dem non hanno… - Andrea_D74 : Invece la sinistra ha sempre messo soldi sulla sanità, giusto? A cominciare da #monti mi pare... #pdioti #pdnetwork… - tossini09 : RT @MarcoRizzoPC: Guardate questa tabella sulle industrie degli armamenti e pensate a Draghi, Schlein, Meloni, alla guerra, all’invio delle… -