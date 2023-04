San Nicola Manfredi, rinvenuta granata della II Guerra Mondiale (Di sabato 15 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“Grazie alla segnalazione di un nostro giovane concittadino è stata rinvenuta in un rudere del nostro Comune una granata inesplosa risalente alla II Guerra Mondiale”. Lo comunica il sindaco di San Nicola Manfredi, Arturo Leone Vernillo. “Il fatto è avvenuto diversi giorni fa. Ne do notizia solo ora – aggiunge – per ragioni d’ufficio. Abbiamo seguito tutto l’iter procedurale. Siamo in attesa delle disposizioni del Ministero della Difesa”. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di sabato 15 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“Grazie alla segnalazione di un nostro giovane concittadino è stata rinvenuta in un rudere del nostro Comune una granata inesplosa risalente alla II”. Lo comunica il sindaco di San, Arturo Leone Vernillo. “Il fatto è avvenuto diversi giorni fa. Ne do notizia solo ora – aggiunge – per ragioni d’ufficio. Abbiamo seguito tutto l’iter procedurale. Siamo in attesa delle disposizioni del MinisteroDifesa”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

