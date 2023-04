Sampdoria | Stankovic | «Contro il Lecce sarà un bella battaglia»

(Di sabato 15 aprile 2023) Dejan, allenatore della, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di domaniilDejan, allenatore della, ha parlato in conferenza stampa.– «Ilsta facendo un buon campionato. Sono sempre in partita, hanno giocatori che possono risolverla con una giocata. Sono belli organizzati, tosti, giocano a viso aperto anche con le grandi. Meritavano sicuramente qualcosa in più in questo ultimo periodo.unamattinata euna». CONTINUA SU SAMPNEWS24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... clubdoria46 : #Sampdoria, Dejan #Stankovic: obbligati a giocare fino alla fine... #LecceSamp #Lecce #SerieA - Luxgraph : Stankovic, conferenza Lecce-Sampdoria: ko con la Cremonese e salvezza - sportface2016 : #LecceSampdoria, #Stankovic: 'Voglio una reazione di gruppo, sarà una battaglia' - Giornaleditalia : #italpresssport Calcio: Sampdoria. Stankovic 'Voglio reazione, a Lecce sarà battaglia' - Fantacalcio : Lecce-Sampdoria, la conferenza stampa di Stankovic -

Il nostro obbligo da qui alla fine è fare belle prestazioni per la, lase lo merita. Non vedo altra via"."Il nostro obbligo è trovare il modo di andare avanti". Da buon combattente Dejannon si arrende e presenta così la sfida di domani contro il Lecce. "Con la Cremonese è ...per la, la ...Il nostro obbligo da qui alla fine è fare belle prestazioni per la, lase lo merita. Non vedo altra via'. Lo ha detto il tecnico blucerchiato Dejanalla vigilia del ...

Tirotta: «Stankovic non ha colpe. Sampdoria ancora comprabile» Samp News 24

Una salvezza che sempra impossibile, ma il dovere di provarci. La Sampdoria, dopo la pesantissima sconfitta nello scontro diretto contro la Cremonese (con i grigiorossi che ieri hanno anche battuto l' ...'Il nostro obbligo da qui alla fine è fare belle prestazioni per il club' GENOVA (ITALPRESS) - 'Il nostro obbligo è trovare il modo di andare ...