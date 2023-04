Sampdoria | l’avv di Ferrero | «Chi acquista paghi tutti i debiti»

Leggi su calcionews24

(Di sabato 15 aprile 2023) Le parole di Pieremilio Sammarco, avvocato di Massimo, sulla situazione finanziaria dellaPieremilio Sammarco, avvocato di Massimo, ha parlato della. PAROLE – «Chi se lo prende non può non accollarsidella azienda. Se così non fosse, sarebbe una manovra in danno dei creditori e tra essi lo Stato Italiano che ha il credito più ingente. Se questa strada fosse avvallata dalle istituzioni, a mio avviso, il sistema calcio non sarebbe più credibile e qualunque club potrebbe scaricare i propri, bancari, fiscali e verso i fornitori in una bad company e continuare indisturbatamente il campionato di appartenenza attraverso una NewCo. Confido nella saggezza della FIGC, del presidente ...